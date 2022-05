Samsung Galaxy M13 stilletjes aangekondigd

Samsung heeft de Galaxy M13 zojuist toegevoegd aan haar assortiment. Dat deed het zonder er ruchtbaarheid aan te geven. En dus aan ons de schone eer je bij te praten over dit nieuwe instapmodel uit de M-serie.

We hadden eerder al beelden gezien van de Galaxy M13 dus verrast over het uiterlijk zijn we niet. Het scherm van de M13 wordt een tikkeltje groter en scherper; een 6.6 inch Infinity-V Display met een Full HD+ resolutie van 2408x1080 pixels. Z'n voorganger, de M12, had nog een 6,5" HD-scherm.

Zeg hallo tegen de Samsung Galaxy M13

Achterop de Galaxy M13 plaatst Samsung drie camera's; een 50MP hoofdcamera met f/1.8 lens, een 5MP ultra-groothoek en een 2MP dieptecamera. Weg is dus de aparte macrocamera. Maar die voegde vanwege z'n lage 2MP resolutie toch weinig toe. Aan de selfiecamera lijkt niet te zijn gesleuteld; het is nog altijd een 8MP f/2.2 exemplaar.

Galaxy M13 specificaties

Er komen uitvoeringen met 64 en 128GB aan opslaggeheugen. Het werkgeheugen komt uit op 4GB. Dat lijkt weinig maar Samsung heeft daar wat op bedacht. De M13 draait namelijk vanaf nu One UI Core; een uitgeklede versie van het One UI-platform. Het kent minder voorgeïnstalleerde apps en er ontbreken ook wat functies. Hierdoor moet het soepeler draaien.

Samsung vraagt voor de Galaxy M13 een bedrag van rond 245 euro. Je krijgt daarvoor het model met 64GB aan opslag. Wanneer we het toestel exact mogen verwachten is nog onbekend. Samsung houdt het voorlopig op "de komende maanden".