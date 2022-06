Prototype van Google Pixel 7 te koop aangeboden

Altijd al een nog onaangekondigde telefoon willen hebben? Dan is dit wellicht je kans. Iemand heeft namelijk een prototype van de Google Pixel 7 te koop op eBay aangeboden. Bieden kan vanaf 450 dollar.

De verkoper biedt de Pixel 7 aan in "uitstekende, nieuwe conditie, zonder gebruikssporen". Zelfs de originele accessoires zitten nog in de doos. Het betreft de 128GB Stormy Black uitvoering met een 6,4 inch scherm en Google Tensor-processor. Deze Google Pixel 7 heeft als typenummer GUV6C en draait Android 13 met enkele specifieke Pixel-apps die nog in ontwikkeling zijn.

Foto's van de Pixel 7 verschenen op eBay

Google zelf lijkt niet gecharmeerd te zijn van de verkoop op eBay, het is inmiddels niet meer mogelijk te bieden op deze veiling. Alhoewel het niet zeker is dat Google hier een stokje voor heeft gestoken lijkt dit wel aannemelijk. De Google Pixel 7 ligt officieel nog niet in de winkel en totdat dit gebeurt is Google eigenaar van alle exemplaren. Dit verhaal krijgt dus wellicht nog een staartje.

Zelfde scherm

Google heeft de Pixel 7 en Pixel 7 Pro al laten zien maar dat waren vooral afbeeldingen van de achterkant. De verkoper toont ook foto's van de voorkant. En daarop zien we een kin die redelijk vergelijkbaar is als bij de Pixel 6. Daarin verschilt de Pixel 7 dus in ieder geval niet.

Reflectie van de Google Pixel 7 Pro

Saillant detail; in één van de foto's van de achterkant zien we de reflectie van een andere Pixel-telefoon. De Pixel 7 Pro. Dit suggereert dat de verkoper in bezit is van nog een onaangekondigde Pixel-telefoon. Of de verkoper ook een poging gaat ondernemen die te koop te zetten is afwachten.