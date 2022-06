Nokia 105 is best verkopende featurephone van Q1 2022

Ondanks dalende verkopen is volgens marktonderzoeker IDC is de markt voor featurephones nog altijd goed voor 1 miljard US dollar. Deze markt legt het al jaren af tegen de smartphonemarkt maar blijft voor sommige merken interessant. HMD Global bijvoorbeeld.

Van de 58,9 miljoen verkochte toestellen was de Nokia 105 het meest populair. Een mobiele telefoon met de nodige set functies voor slechts een paar tientjes. Niet iedereen heeft honderden euro's over voor een telefoon en dan is de 105 een mogelijk alternatief.

Op de lijst met 5 best verkopende featurephones van het eerste kwartaal van 2022 nemen Techno en Itel respectievelijk de twee en overige posities voor hun rekening. Dat blijkt althans uit het Mobile Phone Tracker-onderzoek dat IDC ieder kwartaal uitbrengt.

Populariteit van featurephones

Featurephones worden vooral in opkomende landen en regio's verkocht zoals Afrika, India en Zuid-Amerika. Inwoners van andere meer welvarende landen zijn grotendeels overgestapt op smartphones. Wie daar wel een featurephone koopt doet dat meestal om een reservetelefoon te hebben of als festivaltelefoon. Jammer aan deze Nokia 105 2019 is echter dat hij niet beschikt over een camera.