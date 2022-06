Ook specificaties Samsung Galaxy Z Flip 4 lijken binnen

Goed nieuws voor wie de aankomende Flip 4 van Samsung op het oog heeft en alvast wil weten welke specs deze krijgt. Een bekende Twitteraar heeft deze namelijk naar buiten gebracht.

Onderstaande lijst specificaties van de Flip 4 is eveneens afkomstig van @heyitsyogesh. Hij bracht ons eerder al specificaties van de eveneens onaangekondigde Fold 4. Uiteraard geldt ook hier dat niets definitief is totdat Samsung beide telefoons officieel heeft aangekondigd.

Beeldscherm: 6.7 inch FHD+ 120Hz

Secundair scherm: 2.1 inch sAMOLED

Camera: 12+12MP buitenkant, 10MP binnenin

Processor: Snapdragon 8+ Gen 1

Geheugen: 8/128 en 8/256GB

Batterij: 3.700mAh, 25W snelladen, 10W draadloos

Software: Android 12 met OneUI 4

We zien op het oog weinig verschil met de bestaande Flip 3. Ook die beschikt over een vouwbaar 6,7 inch groot beeldscherm, twee 12MP camera's, 10MP selfiecamera en 128 of 256GB aan opslaggeheugen met 8GB aan werkgeheugen.

Verschillen met Flip3

Verschil zit hem in het iets grotere scherm buitenop; 2.1 tegenover 1.9" op de Z Flip 3. Grootste verschil is echter de grotere batterij; 3700 tegenover 3300 mAh. Deze ruim 10% grotere accucapaciteit lijkt weinig maar is in combinatie met de energiezuiniger Snapdragon 8+ Gen 1 mogelijk wel in staat een langere accuduur te leveren.

Eerder verschenen render van de Flip 4

Compacter scharnier

Dat de Flip 4-specificaties niet veel verschillen lijkt te suggereren dat dit een bescheiden upgrade wordt. Dat idee kregen we eerder al dankzij uitgelekte afbeeldingen van het toestel bij 91mobiles.

Wel zou Samsung een ander type scharnier willen gebruiken. Eén die vooral kleiner is. Het scharnier van een foldable is het meest complexe deel en bevat vele bewegende onderdelen. Hoe minder daarvan, hoe betrouwbaarder. Of het toekomstige scharnier alleen kleiner is ook minder onderdelen bevat is nu nog niet te zeggen.