Beeldmateriaal Samsung Galaxy XCover6 Pro verschenen

Er zijn afbeeldingen en specificaties verschenen van de Galaxy XCover 6 Pro van Samsung. Welk toestel dit robuuste toestel precies gaat opvolgen is nog even onduidelijk. Samsung voert een wat onduidelijk beleid rondom de XCover-serie.

Samsung kondigde in 2020 de Galaxy XCover Pro aan en een jaar later de XCover 5. Die twee lijnen lijken straks samen te komen in de Galaxy XCover 6 Pro. Of dit betekent dat er ook een niet-pro-versie komt is afwachten.

De aanstaande XCover6 Pro in het zwart

De nu opgedoken afbeeldingen van de XCover 6 Pro doen ons sterk doen denken aan een eerder uitgelekt toestel. 30 maart lekten er renders uit van een toestel die we destijds XCover Pro 2 noemden. Mogelijk hebben we het over hetzelfde toestel. Beiden beschikken namelijk over een U-vormige notch, een dubbele camera die onder elkaar geplaatst zijn met rechts daarvan een LED-flitser.

Galaxy XCover6 Pro specificaties

Volgens de site die de plaatjes plaatste is de XCover6 Pro een 10mm dikke Android-smartphone met IP68-gecertificeerde behuizing. Het scherm voorop meet 6,6 inch en achterop zit een dubbele camera met tenminste 50MP. Voorop is een 13MP schieter toegepast. Het geheel wordt aangestuurd door een Snapdragon 778G-processor met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslag.

Nieuwe bron

Bovenstaande plaatjes komen uit de koker van @Onleaks, die we vooral kennen van de productrenders van gelekte bouwtekeningen. Het materiaal nu lijkt meer op de officiële persplaatjes. Een eerdere tweet van @Onleaks sprak al over een nieuwe bron.