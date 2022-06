OnePlus Nord ontvangt belangrijke OxygenOS-update

Gebruikers van een OnePlus Nord krijgen binnenkort een vrij grote update binnen. Deze update bevat naast de nodige bugfixes ook tal van nieuwe functies.

De OnePlus Nord werd in juli van 2020 aangekondigd als eerste model uit de nieuwe Nord-serie. Het is goed om te horen dat het bedrijf nog altijd updates uitbrengt voor een bijna twee jaar oud toestel. OnePlus heeft de update voor de Nord de naam OxygenOS 12 F.12 gegeven. In de changelog staan de volgende veranderingen:

Systeem



[Toegevoegd] Smart Battery Engine; verlengt accuduur met slimme algoritmes

[Geoptimaliseerd] desktop iconen met verbeterde tekst-weergave

[Opgelost] probleem waarbij geluid abnormaal werd afgespeeld

[Opgelost] probleem waarbij gesproken "OK Google" soms niet werd herkend

[Opgelost] probleem waarbij Safe Mode popup verkeerd werd weergegeven

[Opgelost] probleem waarbij Camera verkeerd werd weergegeven en zichzelf afsloot

[Opgelost] probleem waarbij oplaad-icoon abnormaal werd weergegeven

[Updated] Android beveiligingsupdate 2022.05

Dark mode



[Ondersteuning] Drie aanpasbare niveau's voor persoonlijker ervaring

Shelf



[Toegevoegd] nieuw stijlopties voor Cards

[Toegevoegd] toegang tot OnePlus Scout vanuit Shelf

Work Life Balance



[Toegevoegd] WorkLife Balance-functie onder quick settings

[Ondersteuning] automatisch schakelen op basis van locatie, WiFi en/of tijd

Gallerij



[Ondersteuning] schakelen tussen layouts met twee-vingers-pinch

Canvas AOD



[Toegevoegd] nieuwe lijn- en kleurstijlen voor persoonlijker look

[Toegevoegd] Nieuwe penselen, streken en ondersteuning voor kleuraanpassingen

[Optimized] software algorime en verbeterde gezichtsherkenning

Games



[Toegevoegd] HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer

[Toegevoegd] Spraakeffecten preview om real-time effecten te beluisteren en opnemen

OnePlus is in India begonnen met het uitrollen van OxygenOS F.12 voor de Nord en een bredere uitrol wordt de komende dagen verwacht. De snelheid daarvan staat of valt met de ervaring van eindgebruikers. Die kunnen OnePlus daarvan op de hoogte brengen via een enquete die hier te vinden is: OnePlus Nord 1 OOS 12 Survey.