Apple kondigt iOS 16 aan met gepersonaliseerd lockscreen

Tijdens WWDC 2022 demonstreerde Apple voor het eerste het nieuwe iOS 16. Versie 16 brengt tal van nieuwe functies en verbeteringen, waaronder aan het lockscreen. Maar er is meer. Wij sommen hier de belangrijkste verschillen op.

Tijdens een twee en een half uur durende keynote toonde Apple vele software-innovaties. Waaronder aan iOS, iPadOS, WatchOS en macOS. Voor iPhone-gebruikers is de nieuwe iOS-versie het meest interessant. Al komt versie 16 pas eind dit jaar uit. Mogelijk de grootste wijziging is het vernieuwde lockscreen. Dat is vanaf versie 16 grotendeels zelf aan te passen.

Gepersonaliseerde lockscreen in iOS 16

Het lockscreen kan gepersonaliseerd door het lettertype aan te passen, widgets toe te voegen en zelf kleuren te kiezen. Fraai hieraan is dat diepte in foto's herkend wordt en de klok al dan niet hiervoor of hierachter getoond wordt. Je kunt instellingen opslaan als een stijl en hier tussen wisselen. In plaats van één achtergrondfoto kunt je nu ook een album gebruiken waartussen gewisseld wordt (Photo Shuffle). Het geheel doet sterk denken aan Material You van Android, waarbij je kleuren en vormen kunt aanpassen.

Focus

Ook Focus komt naar het lockscreen. Hiermee kun je bepaalde apps die je vaak afleiden op dempen zetten waarna ze ook niet meer op het lockscreen verschijnen. En bepaalde apps krijgen ondersteuning voor Focus waaronder de Safari browser. Je ziet dan alleen de tabs die bijvoorbeeld met werk te maken hebben.

Messages

Apple's berichten-app krijgt drie veel gevraagde functies. Verzonden berichten kunnen straks gewijzigd worden, ideaal om spelfouten te corrigeren voordat ze door de ontvanger gelezen zijn. Verzonden berichten kunnen ingetrokken worden en een draadje kan vanaf iOS 16 ook als geheel op "ongelezen" gezet worden. Een andere toevoeging die Messages krijgt is SharePlay. Dat zat al in FaceTime maar wordt straks ook vanuit de berichten-app beschikbaar.

Dictation

Apple brengt verder verbeteringen aan in het dicteren van tekst. Het wordt eenvoudiger om spraak met geschreven tekst te combineren. Zo blijft het toestenbord in beeld wanneer tekst gedicteerd wordt. Ook voegt iOS 16 interpunctie automatisch toe en kun je emojis met spraak toevoegen.

Live Text

iOS kon al tekst selecteren uit foto's maar in iOS 16 werkt dit ook bij video. Pauzeer een video en je kunt straks tekst selecteren. En dankzij Quick Actions kun je die tekst ook vertalen of converteren, bijvoorbeeld in het geval van vreemde valuta. En dankzij AI en machine learning kun je automatisch objecten knippen en plakken. Met Visual Lookup wordt het hierdoor mogelijk om een hond in een afbeelding te herkennen, deze te knippen en in een bericht te plakken.

Wallet

Aan de Wallet-app wordt identificatie toegevoegd. In-app ID verificatie werkt alleen met apps die dat actief ondersteunen. Doen ze dat dan geven ze alleen informatie door die relevant is voor de aanvraag. Zo is voor een leeftijdscontrole niet de gehele geboortedatum nodig maar geeft In-app ID verificatie alleen een 'ja' of 'nee' terug. Apple werkt verder aan het kunnen delen van toegevoegde sleutels, bijvoorbeeld voor een hotelkamer of auto. De bedoeling is dat dit een standaard wordt waarmee ook andere fabrikanten gaan werken.

Apple introduceert verder een nieuwe betaalmethode; Apple Pay Later. Hierbij wordt een rekening in vier gelijke delen gesplitst en zonder rente later afgeschreven. Of dit ook buiten de VS uitgerold wordt is nog onduidelijk. Verder kunnen fabrikanten ondersteuning toevoegen voor het volgen van hun order in Apple Pay. Met Apple Pay Order Tracking wordt het dan mogelijk de voortgang van je bestelling te volgen.

Apple Maps

Apple kondigde tijdens WWDC aan de vernieuwe app-ervaring uit te rollen naar 10 extra landen waaronder Nederland, België en Frankrijk. Zij krijgen dan ook de beschikking over de nieuwe City Experience waarbij kenmerkende landschaporiëntatiepunten in 3D worden weergegeven. Apple voegt verder tussenstops toe aan navigatie. Er geldt een maximum van 10 tussenstops. En wie met het openbaar vervoer wil reizen ziet straks ook de ritkosten.

Sports

Goed nieuws voor sportliefhebbers. Apple News krijgt een sportcategorie genaamd My Sports. Dit komt voorlopig in slechts 4 landen uit en je kunt dan bijvoorbeeld sportuitslagen real-time volgen.

Family Sharing

Apple werkt verder aan Family Sharing waarbij je abonnementen kunt delen met tot 5 familieleden. Als ouder krijgt je meer mogelijkheden om restricties te geven aan apps, bijvoorbeeld op basis van leeftijd. Delen komt ook naar de Photos-app. Je kunt dan met een familie samen een fotoalbum maken en foto's aan toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Privacy

Op het gebied van privacy komt iOS 16 met Safety Check. Hierbij kun je controleren wie er allemaal toegang heeft tot wat, en kun je dat intrekken. Denk aan toegang tot wachtwoorden en locatie. Dit kan handig zijn voor wie te maken heeft met huiselijk geweld of zich los wil maken van een gewelddadige relatie.

Home

Apple kondigt ook een geheel vernieuwde Home-app aan met onder andere categorieën. Apple belooft verder ondersteuning te geven voor de nieuwe Matter-standaard. Het is de bedoeling dat fabrikanten van slimme apparaten deze ondersteunen waardoor het makkelijker moet worden om onderling te communiceren en samenwerken.

Carplay

Geen eigen auto maar wel een nieuwe versie van Carplay. Het is nu al een vrij populaire manier om je iPhone in de auto te bedienen maar dat wordt straks alleen nog maar meer. De nieuwe versie van Carplay moet vrijwel alle schermen in de auto overnemen, tot en met aan het instrumentarium. Je kunt instrumenten zoals de snelheidsmeter plaatsen waar je wilt en widgets toevoegen. Het nieuwe Carplay moet ook meer controle krijgen over de auto zodat je straks ook dingen als de temperatuur en radiozender kunt aanpassen.

Apple heeft een beta van iOS 16 vrijgegeven maar die is alleen bedoeld voor ontwikkelaars. Voor dagelijks gebruik wordt het sterk afgeraden deze te installeren omdat er nog bugs in zitten. Een definitieve versie van iOS 16 wordt dit najaar verwacht. Waarschijnlijk met de lancering van de iPhone 14.