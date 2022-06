Beelden tonen Xiaomi 12 Ultra met grote Leica-camera

Nog even en het eerste resultaat van de samenwerking tussen Xiaomi en Leica is daar; de Xiaomi 12 Ultra. Hoge resolutie renders van dit vlaggenschip met opvallende cameramodule zijn nu verschenen.

De voorkant van de Xiaomi 12 Ultra lijkt op iedere andere telefoon. De achterkant is een heel ander verhaal. Een derde van de achterkant wordt beslag genomen door de Leica-camera. Verwacht wordt dat hier een 50MP groothoek, 48MP ultra-groothoek en 48MP periscoop-camera te vinden zijn.

Render van de opvallende Xiaomi 12 Ultra met Leica-camera

Andere specificaties van de 12 Ultra zijn mogelijk een gebogen 6,6 inch kleurenscherm, dubbele speakers en een 20MP selfiecamera. Het 9,5mm dikke toestel krijgt gelet op z'n high-end karakter waarschijnlijk ook de nieuwste Qualcomm-processor; de Snapdragon 8+ Gen1.

Xiaomi en Leica

Xiaomi kondigde in mei 2022 een samenwerking aan met het Duitse Leica. Beiden zouden gezamenlijk een telefoon ontwikkelen die ergens in juli van 2022 uit moet komen. Eerder nog werkte Leica exclusief samen met het Chinese Huawei. De telefoontak van die laatste zit internationaal in zwaar weer vanwege het Amerikaanse handelsverbod.

