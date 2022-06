EU: alle telefoons moeten via USB-C op te laden zijn

De kogels is door de kerk: de EU heeft besloten dat alle kleine en middelgrote apparaten over een USB-C aansluiting moeten beschikken om op te laden. Consumenten moeten hierdoor apparaten met één kabel en oplader kunnen opladen wat e-waste tegen moet gaan.

Het besluit komt niet bepaald uit de lucht vallen. Er wordt al sinds 2009 gesproken over een standaard om telefoon op te laden. Eerst nog vrijwillig, nu is het dus verplicht. USB-C wordt de standaard, iets wat voor vrijwel alle telefoons al het geval was. Alleen Apple voorzag haar eigen telefoons nog van een eigen poort; Lightning.

One cable to rule them all!

Vanaf de herfst van 2024 moeten alle in de EU verkochte kleine en middelgrote apparaten (waaronder mobiele telefoons, tablets en camera's) voorzien zijn van een USB-C poort. Fabrikanten zijn dan ook niet meer verplicht een kabel en/of oplader mee te leveren. De consument kan dan zelf kiezen of hij of zij deze aanschaft. Iets waar sommige fabrikanten al mee begonnen zijn.

E-waste

Volgens de EU moet deze nieuwe wetgeving veel onnodig e-waste tegengaan. Volgens schattingen verdwijnt er ieder jaar 11.000 ton aan ongebruikte laders en kabels in de prullenbak. Maar niet alleen het milieu moet hierop vooruitgaan, consumenten zouden tot 250 miljoen euro per jaar besparen aan opladers.