Lenovo kondigt Motorola Moto G42 met OLED-scherm aan

Het was weinigen opgevallen maar Lenovo heeft al twee dagen geleden de Moto G42 aangekondigd. Een betaalbaar Android-toestel met OLED-scherm en dubbele speakers met Dolby Atmos-geluid.

Ondanks dat de Moto G42 nog geen officiële prijs heeft weten we wel dat het een betaalbaar model is. Het typenummer verklapt dat. Netjes is dan het 6,4 inch grote OLED-scherm. Meestal zie je in deze prijscategorie een voordeliger LCD-paneel. OLED is kleurrijker, met meer contrast vanwege z'n diepe zwarttinten. De Full HD+ resolutie zorgt voor een scherpe weergave maar die is wel beperkt tot 60Hz.

De nieuwe Moto G42 in Atlantic Green

Ook is de Motorola Moto G42 voorzien van een tweetal speakers met ruimtelijk Dolby Atmos-geluid. Achterop vinden we een 50MP hoofdcamera die Lenovo heeft voorzien van QuadPixel-technologie. Door 4 pixels tot 1 te combineren ontstaan heldere beelden, ook in het donker. Al wachten we de uiteindelijke resultaten nog even af voordat we meegaan in dit narratief. Verder is er nog een 8MP ultra-groothoeklens en een MacroVision-camera voor close-ups tot 3cm dichtbij.

Android 12 met My UX

De batterij is met 5000mAh aan de ruime kant en Lenovo belooft dat je hem kunt opladen met een TurboPower-snellader. De G42 wordt van kracht voorzien door een Snapdragon 680-processor. Deze beschikt niet over 5G-ondersteuning dus 4G is het snelst wat hij aankan. Lenovo levert de Moto G42 met Android 12 met daarbovenop My UX. Het toestel zal de komende dagen in Brazilië verkrijgbaar zijn in Atlantic Green en Metallic Rosé. Enkele Europese landen volgen later, alsmede Latijn Amerika, Azië, India en het Midden-Oosten.