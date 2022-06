Motorola Moto G62 5G met 120Hz-scherm aangekondigd

Lenovo heeft onlangs de Moto G62 5G geïntroduceerd. Een toestel met vloeiend 120Hz scherm, drievoudige camera met 50MP sensor, grote batterij, en natuurlijk met 5G-ondersteuning.

We troffen de Motorola Moto G62 5G aan op Motorola's perspagina's, het toestel moet nog worden toegevoegd aan de lijst met producten. Uit het persbericht maken we op dat de G62 5G een 6,5 inch grote Android-smartphone is met vloeiend 120Hz scherm. Of het net als de eveneens aangekondigde G42 om een OLED-scherm gaat meldt het bericht niet, we vrezen dus van niet.

De Moto G62 5G in de kleur 'Frosted Blue'

Achterop de Moto G62 5G bevinden zich drie camera's; een 50MP hoofdcamera, 8MP ultra-groothoek en een 2MP Macro Vision-camera voor close-ups van zeer dichtbij. Voorop zit juist een 16MP camera met diverse selfie-functies waaronder Face Beauty Video. Om 5G-ondersteuning mogelijk te maken is gekozen voor de Snapdragon 480+ processor van Qualcomm. In combinatie met een 5000 mAh batterij moet dat voldoende kracht geven voor een dag aan gebruik.

Moto G62 5G in de winkel

Lenovo hoopt de Motorola Moto G62 al binnen enkele dagen in Brazilië in de winkel te krijgen. Er kan dan gekozen worden uit de kleuren Frosted Blue en Midnight Grey. Niet veel later moet het toestel ook in enkele landen in Europa, Latijn Amerika, Azië, India en het Midden-Oosten te vinden zijn. Prijzen zijn niet bekend gemaakt.