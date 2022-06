Eerste foto’s van Samsung Galaxy Z Flip 4 verschenen

Via een doorgaans betrouwbare bron zijn er foto's binnengekomen van de nog onaangekondigde Flip 4 van Samsung. Het ontwerp lijkt sterk op die van z'n voorganger maar er zijn verschillen. Niet onbelangrijke verschillen.

De Flip 4 wordt Samsung's voordeligste foldable en treedt daarmee in de voetsporen van de Flip 3. Qua ontwerp lijken beiden sterk op elkaar al lijkt de Galaxy Flip 4 wat vlakker met een gewijzigd scharnier.

Flip 4: iets vlakker met een matte afwerking

Samsung past nog altijd een two-tone ontwerp toe waarbij het secundaire scherm in een zwart vlak verwerkt zit samen met een dubbele camera. Zelfs de layout van die componenten in ongewijzigd al lijkt het scherm wel iets groter te zijn. Grootste wijziging lijkt echter binnenin te zitten. Het scherm meet weliswaar nog altijd 6,7 inch maar van een zichtbare vouw is ditmaal geen sprake.

Minder zichtbare vouw

Gebruikers van een Flip 3 klaagden niet en masse over de vouw. Sterker nog, hij viel tijdens gebruik vaak weg in de achtergrond. Maar tijdens hands-ons of wie er simpelweg naar keek viel hij altijd op en bleef hij bij. Samsung lijkt daar nu wat aan gedaan te hebben.

Nauwelijks sprake van een vouw

Aankondigingsdatum Flip 4

Samsung heeft verder wat gedaan aan de batterijduur. Door een exemplaar van 3700mAh (tegenover 3300mAh) te plaatsen is deze vergroot. Volgens de bron resulteert dit wel in een iets dikkere telefoon maar dat nemen we graag voor lief als de accuduur inderdaad beter is. Als we deze tweet van Jon Prosser mogen geloven dan kondigt Samsung de Flip 4 samen met de Fold 4 op woensdag 10 augustus aan.

Bron: @Mr_TechTalkTV (Foto's inmiddels offline na copyright klacht)