Google verrast met Pixel Tablet tijdens Google I/O

Tijdens het I/O 2022 event kwam Google met een verrassend nieuwtje. In 2023 brengt het weer een Pixel tablet uit. Nieuw is Google niet op tablet-gebied. Het verkocht eerder Nexus-tablets van andere fabrikanten en zelfs een Pixel-tablets zijn niet onbekend met de Pixel C en Pixel Slate nog in ons achterhoofd.

Naast een plaatje en een summiere beschrijving weten we nog vrij weinig van deze Pixel Tablet. Het heeft een relatief dunne schermrand, wit van kleur en met een plat scherm. De tablet moet naadloos aansluiten op je Pixel-telefoon en eveneens draaien onder Google's eigen Tensor-processor.

De Pixel Tablet van Google komt in 2023 uit

In een video van de Pixel Tablet zien we het G-logo met daaronder 4 stippen. Die lijken op een soort connector al is nog even onduidelijk waarmee je de tablet kunt koppelen. De tablet beschikt over een enkele camera achterop, en enkele camera voorop. Overige informatie ontbreekt nog maar Google belooft wel dat het "de meest behulpzame tablet" ooit is.

Premium Android

De tablet moet in tegenstelling tot de Pixel Slate draaien onder Android en premium van aard zijn. De Pixel Tablet lijkt van de voorkant wel wat op de Nexus Hub; een slimme speaker met groot aanraakgevoelig scherm. Google verving daarvan onlangs nog het besturingssysteem. Fuchsia OS wordt gezien als opvolger van Android al is dat voor de Pixel Tablet nog een stap te vroeg.