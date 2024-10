Ice Universe: Samsung Galaxy S25-serie krijgt Snapdragon 8 Elite

Momenteel strijden Qualcomm, MediaTek en Samsung om de snelste en beste mobiele processor. De Snapdragon 8 Elite, de Dimensity 9400 en Exynos 2500 zijn aan elkaar gewaagd en strijden allemaal om een plekje in de Samsung Galaxy S25-serie. Ice Universe denkt te weten op welke chip de keuze gevallen is.

Samsung heeft in het verleden vaker chips van Qualcomm en de eigen Exynos toegepast in haar Galaxy S-vlaggenschip. En tegenwoordig zien de de high-end chips van MediaTek ook gebruikt worden, weliswaar in de Galaxy Tab maar toch.

Qualcomm nieuwste; de Snapdragon 8 Elite

Het liefst zou Samsung voor de S25, S25+ en S25 Ultra de Exynos 2500 willen gebruiken, maar daarvan gaat het gerucht dat het niet genoeg exemplaren kan maken.

Snapdragon 8 Elite

Ice Universe heeft nu vernomen dat Samsung gekozen heeft voor de recent aangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Deze chip zal niet alleen in de S25 Ultra plaatsnemen, maar ook in de Galaxy S25 en S25 Plus. Een voetnoot is op z'n plaats; dit gerucht hebben we eerder gehoord, en hebben we eerder ontkend zien worden.

Mocht het bericht van Ice Universe kloppen dan zou dit goed nieuws betekenen voor Europese consumenten. Zij krijgen vaak het model met een Exynos-processor die in benchmarks en batterijtesten meestal minder goed presteert dan de Qualcomm Snapdragon-versie. Al geldt de Exynos 2400-chip in de Galaxy S24 als de uitzondering op de regel.

Als eerste de Samsung Galaxy S25 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Als eerste de Samsung Galaxy S25+ hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail