Google en Samsung stappen samen in Mixed, Virtual en Augmented Reality

Google heeft een nieuw besturingssysteem aangekondigd; Android XR. Dit OS is gericht op Extended Reality wat qua doelstellingen doet denken aan VisionOS van Apple. Tegelijkertijd toont Samsung een prototype bril dat op Android XR draait; Project Moohan.

Android XR in actie

Geruchten over een diepe samenwerking tussen Google, Samsung en Qualcomm gingen al langer. Nu zien we daar het eerste concrete voorbeeld van. Android XR is bedoeld voor headsets en brillen die zowel met mixed, virtual of augmented reality werken.

Project Moohan

Google claimt dat Android XR sterk leunt op AI, met name Gemini. Zo is Circle to Search, waarmee de gebruiker visueel kan zoeken door iets te omcirkelen, standaard ingebouwd. Het eerste product dat op Android XR draait is Project Moohan van Samsung. Deze headset moet later in 2025 uitkomen, mogelijk onder een andere naam.

Samsung Moohan, Koreaans voor 'oneindigheid'

Zonder exacte specificaties te geven schrijft Samsung dat de headset gebruik maakt van passthrough schermen en multimodale input, waaronder spraak en handgebaren. Beschikbare apps zijn Google TV, Google Maps met navigatie, YouTube en Chrome.

Snapdragon XR2+ Gen 2

Qualcomm doet een duit in het zakje met de introductie van de Snapdragon XR2+ Gen 2. Deze chipset is bedoeld voor spatial computing met ondersteuning voor twee 4.3K resolutie schermen en 12 camera's. Dit is overigens niet de eerste Qualcomm-chipset voor VR-brillen. Eerdere versies vinden we terug in de brillen van Meta.