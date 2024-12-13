Productieklare Project Moohan verschenen; Samsung’s eerste Galaxy XR-bril

Sinds Apple met de Vision Pro uitkwam werkt Samsung aan Project Moohan; een Mixed Reality-bril. Dat doet Samsung niet alleen, ze krijgen hulp van Google dat de software voor z'n rekening neemt. We kregen al een demonstratie van de bril in december van 2024 maar nu lijkt de bril toch echt productieklaar te zijn.

De officiële productrenders en specificaties doken namelijk op bij AndroidHeadlines. Op wat details na lijken de plaatjes erg op wat Samsung en Google eerder al toonden, dus onduidelijk is waarom het nog zolang geduurd heeft.

Samsung Project Moohan krijgt net als Apple een externe batterypack

Google heeft speciaal voor de XR-ervaring een nieuwe Android-versie gemaakt; Android XR. Dat combineert de fysieke wereld met een virtuele met de hulp van de nodige AI. Fabrikanten kunnen het platform gebruiken om virtual reality, augmented reality en mixed reality-producten mee te maken. Samsung is de eerste met wat nu nog Project Moohan heet.

Betekent lichter ook comfortabeler?

Samsung pakt het grootste bezwaar van de Apple Vision Pro aan; het gewicht. Project Moohan weegt ongeveer 100 gram minder. Ondanks die afname is het apparaat met 545 gram nog steeds aan de zware kant om langdurig en tegelijkertijd comfortabel te dragen. Iets wat ook veel Vision Pro-gebruikers ervaarden.

Samsungs headset beschikt voorop over zes camera's met binnen twee 4K-displays, voor ieder oog één. Er is veel aandacht besteed om zo weinig mogelijk omgevingslicht naar binnen te laten komen. Net als bij Apple wordt er gebruik gemaakt van een externe batterypack waarmee de maximale gebruiksduur op 2,5 uur uitkomt. Bediening gebeurt met je handen maar er zijn ook controllers met haptic feedback.

Te laat?

Het is de vraag of Samsung haar tijd niet beter aan andere dingen had kunnen besteden. De Vision Pro verkoopt helemaal niet goed en volgens geruchten heeft Apple de ontwikkeling van een lichtere opvolger gestopt. In plaats daarvan zou Apple bezig zijn met een bril om de Ray-Ban-brillen van Meta te verslaan.