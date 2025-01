MKBHD test Samsung Moohan-bril met Android XR

Google en Samsung werken beiden aan een concurrent voor de Apple Vision Pro. Samsung heeft deze Mixed Reality-bril al eens laten zien, onder de codenaam Moohan. Marques Brownlee mocht de bril testen en deelt zijn bevindingen met ons.

Je kon er natuurlijk op wachten; Samsung moest en zou met een eigen Apple Vision Pro komen. Maar niet voordat Google daar de software voor zou ontwikkelen. En zie daar Android XR. Een besturingssysteem voor mixed, virtual en augmented reality. En net als Android voor telefoons kan iedere fabrikant er haar eigen brillen mee uitbrengen.

De bril zelf toont overeenkomsten met de Vision Pro. Zo bestaat de voorzijde uit glas en kan de bril strakker of losser gemaakt worden met een draaiknop. Er is zelfs een externe battery pack. Er zijn ook verschillen. Zo worden je ogen niet voorop het glas getoond en wordt de battery pack gekoppeld via een USB-C kabel. Je zou dus in theorie een grotere powerbank kunnen koppelen en langer doorwerken.

Android XR

Google had al een screenshot van Android XR gedeeld en die komen overeen met wat MKBHD laat zien. Zo zijn er vensters waarin apps draaien en die kunnen met je handen bediend worden. Er zijn geen controllers al denkt Marques wel dat die er uiteindelijk komen.





App drawer, virtueel toetsenbord, circle to search, en diverse apps App drawer, virtueel toetsenbord, circle to search, en diverse apps

Android XR kan apps downloaden uit de Play Store, en dit kunnen telefoon- en tablet-apps zijn. Er zijn ook speciale spatial apps voor de bril waaronder YouTube. Aan apps dus geen gebrek. Naast bediening via handgebaren staat ook Gemini Live tot je beschikking. Deze kan handelingen voor je uitvoeren waardoor er een extra bedieningsmogelijkheid bij komt. Een handige, zo merkt MKBHD op.

Release in 2025

De Moohan-bril oogt productieklaar en Samsung mikt dan ook op een release ergens in 2025. Prijzen zijn nog niet bekend maar duidelijk is wel dat Apple er een concurrent bij heeft. Eén met AI-functionaliteit.