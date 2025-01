Google maakt PebbleOS open-source, Pebble-oprichter kondigt nieuw horloge aan

Google heeft de broncode van de Pebble-horloges van vroeger als open-source vrijgegeven. Enthousiaste ontwikkelaars van het Rebble-initiatief kunnen oude Pebble-horloges hierdoor weer tot leven wekken. Ook de oprichter van Pebble roert zich, hij kondigt alvast een nieuw horloge aan.

Wanneer je keer op keer iets probeert, maar faalt, ben je dan een doorzetter of ben je dan koppig? Bij Pebble-oprichter Eric Migicovsky weet ik nog niet wat het is. Ja, een smartwatch met een e-ink scherm geeft het een lange accuduur, maar de Apple Watch en Samsung Galaxy Watch bewijzen dat mensen het dagelijks opladen niet erg vinden.

Google geeft PebbleOS terug aan de community

En toch heb ik een zwak voor de horloges van Pebble. Sterker nog, ik heb er twee aangeschaft. De laatste, de Time Steel ligt nu als een presse-papier stof te vergaren in een la, maar mogelijk komt daar binnenkort verandering in. PebbleOS is terug! Met de hulp van Google.

Geschiedenis van Pebble

Pebble werd in 2012 opgericht door Eric Migicovsky en bracht in 2013 via Kickstarter haar eerste smartwatch uit met een e-ink scherm. Dat was ruim voordat Apple zich op deze markt richtte. Er was een app voor Android en iOS en er werden apps geschreven die op het horloge konden draaien. Alles zag er goed uit voor het bedrijf.

Maar achter de schermen bleef het moeilijk om investeerders aan te trekken en werden er slechte financiële keuzes gemaakt. Begin 2016 werd van een kwart van het personeel afscheid genomen. Aan het eind van dat jaar was het geld echt op en vroeg het uitstel van betaling aan. Het bedrijf werd uiteindelijk voor $23 miljoen aan Fitbit verkocht.

Rebble

In 2018 trok Fitbit de stekker uit de Pebble-dienst waarna de horloges niet meer bruikbaar werden. Dat weerhield enkele ontwikkelaars niet om een eigen versie van PebbleOS te bouwen, genaamd Rebble. De ontwikkeling ging moeizaam, met name omdat het de software volledig moest reverse engineeren.

Rebble heeft op 1-8 maart een Hackathon georganiseerd

Maar dat hoeft niet meer want Google heeft de PebbleOS code nu open-source gemaakt. Dat zal het makkelijker maken voor de Rebble community om de volledige functionaliteit van PebbleOS terug te brengen naar tal van Pebble-horloges. Hiermee wordt weer een hoop e-waste voorkomen, mits al die eigenaren hun horloge nog hebben.

Nieuw horloge

Eric Migicovsky heeft daar zoveel vertrouwen in dat hij alvast een nieuw Pebble-achtig horloge aankondigt met tenminste de volgende eigenschappen:

Altijd-aan e-ink beeldscherm

Lange batterijduur

Eenvoudige en mooie interface

Knoppen!

Hackable zijn

Dat doet in essentie erg denken aan de Pebble-horloges zoals we ze ooit kenden. De vraag is of anderen daar ook op zitten te wachten? Want Apple en Samsung hebben ons geleerd dat mensen ook veel geld willen neerleggen voor horloges die dat allemaal niet hebben.