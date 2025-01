Nothing komt 4 maart met nieuwe mobiel, onduidelijk nog welke

Nothing heeft voor 4 maart 2025 een persconferentie gepland waar het een nieuwe mobiel zal presenteren. Er zijn een aantal mogelijkheden welke dit is; de Nothing Phone (3), (3a) of (3a) Plus. Het evenement draagt de titel "Power in Perspective".

Op de uitnodiging zien we een cameramodule van de nog onbekende Nothing-telefoon. Er lijkt ruimte voor drie sensoren, iets wat nog geen enkele Nothing-telefoon heeft. Daarmee ontstaat het vermoeden dat het toestel wat 4 maart aangekondigd wordt een high-end telefoon is, mogelijk de Nothing Phone (3).

"Power in Perspective"

Zoals gebruikelijk zien we rondom de camera de lichtgevende LED-verlichting terug, ook wel Glyph genoemd. Deze zijn niet louter bedoeld als versiering, ze geven dankzij lichtpatronen ook informatie over gemiste oproepen en andere notificaties.

First up in Q1, we have a landmark smartphone launch that the world will be very excited to see.

Het evenement start om 10:00 lokale tijd en wordt gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Rekenen we de tijd om dan is dat 11:00 's ochtends Midden-Europese Tijd. Welk toestel Carl Pei daadwerkelijk uit z'n broekzak tovert is nog afwachten, al liet hij eerder doorschemeren in Q1 een "landmark smartphone launch" te houden. Dat klinkt veelbelovend.