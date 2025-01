Anti-glare scherm Samsung Galaxy S25 Ultra lijkt nog beter te zijn

Samsung introduceerde Gorilla Armor 2-glas op de S25 Ultra. Dat glas kan nu vallen tot 2,2 meter overleven en weerkaatst nog steeds weinig licht, net zoals Gorilla Armor 1. Maar een fotovergelijking met de S24 Ultra toont nog een verschil.

Samsung bestede weinig aandacht aan Gorilla Armor 2 tijdens de onthulling van de Galaxy S25 Ultra. Dat is niet terecht want de eerste generatie Gorilla Armor bleek over erg effectieve anti-reflecterende eigenschappen te beschikken. Wat voor verbeteringen brengt versie 2 ons?

S25 Ultra met Gorilla Armor 2; slechts een voetnoot

Vooral wanneer buiten de zon begint te schijnen dan zijn ongewenste weerkaatsingen erg vervelend. Fabrikanten hebben dat de laatste jaren opgelost door de piekhelderheid te verhogen. De S25 Ultra biedt de voordelen van beide werelden; een hoge piekhelderheid én een anti-reflecterende coating. En vergelijken we dat met het scherm op de S24 Ultra, dan islijkt dat zelfs verbeterd.

S24 Ultra boven, S25 Ultra onder: nog minder weerkaatsing van licht

Zo blijkt uit een foto van @theonecid op X. Deze foto laat boven de S24 Ultra zien met een klein beetje weerkaatsing van licht. Daar lijkt onder bij de S25 Ultra geen sprake van. Nu is dit allesbehalve een wetenschappelijke vergelijking, een andere hoek zou deze uitkomst ook kunnen verklaren.

Als eerste de Samsung Galaxy S25 Ultra hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Graag meer bewijs

Je zou mogen verwachten dat Corning er alles aan gelegen is om de extra anti-weerkaatsing van licht te benadrukken in haar persbericht. Maar dat hebben ze niet gedaan. We willen dus eerst meer bewijs zien dat de Samsung Galaxy S25 Ultra nog beter omgaat met ongewenst licht.