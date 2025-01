Gorilla Armor 2 debuteert op Samsung Galaxy S25 Ultra

Vorig jaar verraste Samsung vriend en vijand met de introductie van Gorilla Armor op de S24 Ultra. Dat glas is krasbestendiger en reflecteert veel minder. Dit jaar debuteert Corning's Gorilla Armor 2 op de Galaxy S25 Ultra. Wat is er ditmaal anders?

Veel details gaf Samsung niet over het nieuwe glas. En dus moesten we zelf op onderzoek. De maker van het glas, Corning, omschrijft Gorilla Armor 2 als volgt; "the industry’s first scratch-resistant, anti-reflective glass ceramic cover material for mobile devices".

Voorkant S25 Ultra wordt beschermd door Gorilla Armor 2

Corning heeft zich met Armor 2 gericht op betere valbescherming. Het glas zou vallen van 2,2 meter op een ruw betonnen ondergrond overleven. De eerste generatie Gorilla Armor was weliswaar extra krasbestendig, het bleek niet erg goed bestand tegen vallen.

Praktijk moet het uitwijzen

Of dit in de praktijk ook werkt moet nog maar blijken. Pas wanneer mensen de S25 Ultra gaan gebruiken, en laten vallen, weten we het antwoord. We kijken in ieder geval al uit naar de drop-test-filmpjes en kras-testen van JerryRigEverything.

Mocht Corning er in geslaagd zijn om de claim van 2,2 meter te combineren met de krasbestendigheid en anti-reflecterende-eigenschappen van Gorilla Armor 1, dan hebben ze goud in handen. Gorilla Armor werd naast de S24 Ultra, ondanks de grote beloften, in geen enkele andere telefoon toegepast. Laten we hopen dat dit met Armor 2 verandert.