In deze kleuren zijn de Samsung Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra te koop

Je hebt je zinnen gezet op een mobiel uit de nieuwe Galaxy S25-serie. Slimme zet! De vele handige AI-functies en krachtige prestaties zullen niet teleurstellen. Maar voor welke kleur moet je kiezen? We sommen ze hier eenvoudig voor je op.

Het instapmodel uit de Galaxy S25-serie is de S25. En ondanks z'n kleine voorkomen, is het de S25 die dit jaar het meest gegroeid is. Zo krijgt het werkgeheugen een flinke boost. Het stijgt van 8 naar 12 GB. En de processor is ook veel krachtiger dan eerst. Je kunt dus niet verkeerd gaan als je voor de Galaxy S25 kiest.

Kies je voor de compacte S25, of grotere S25 Plus?

Een slag groter is de S25+. Deze beschikt over vrijwel dezelfde eigenschappen, met 12GB aan werkgeheugen en de krachtige Snapdragon 8 Elite-chip. Ook de vele Galaxy AI-functies zijn aanwezig. Enig echt verschil is dat de S25 Plus over UWB beschikt waardoor je sommige accessoires nauwkeuriger kunt tracken. Ook is er iets sneller 45W opladen en natuurlijk een grotere batterij.

S25 en S25+ kleuren

Beide telefoons komen in exact dezelfde kleuren uit; Navy, Icyblue, Silver Shadow en Mint. Opvallend is dat Samsung meerdere blauwe versies uitbrengt, blijkbaar is dit een populaire kleur. Vooral de Navy-versie oogt fraai in het licht. Al deze vier kleuren zijn bij alle winkels en providers verkrijgbaar.

Kleuren voor de S25 en S25+

Zoals ieder jaar houdt Samsung ook enkele kleuren voor zichzelf. Het gaat om drie kleuren (met nóg een blauwtint) en geldt voor beide telefoons. Samsung noemt ze Blueblack, Coralred en Pinkgold. Onderstaande uitvoeringen zijn alleen bij Samsung te koop. Je vindt de link daarnaartoe op de productpagina's van de S25 en S25+.

Exclusieve Samsung-kleuren; Blueback, Coralred en Pinkgold

Drie blauwtinten dus, van licht naar donker tot bijna zwart. Het is bijzonder te noemen maar er zal ongetwijfeld lang over nagedacht zijn. Ontbrekende kleuren dit jaar zijn paars, geel en oranje.

S25 Ultra kleuren

Door naar het ultieme AI-vlaggenschip, de Galaxy S25 Ultra. Ook deze is dit jaar van titanium en dat zien we terug in de naamgeving van de kleuren. Je treft de volgende kleuren in de winkels aan; Titanium Silverblue, Titanium Grey, Titanium Black en Titanium Whitesilver.

Beschikbare kleuren S25 Ultra

Fraai hieraan is dat bij de Titanium Black-variant de rand zilverkleurig is. Dat oogt net wat luxer. Ditzelfde is bij de blauwe variant gedaan. Wil je een volledig zwarte S25 Ultra? Dat kan, maar dan wel alleen bij Samsung. Daar vind je exclusief onderstaande kleuren.

De drie exclusieve kleuren voor de S25 Ultra; Titanium Jetblack, Jadegreen en Pinkgold

Het gaat om Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen en Titanium Pinkgold. Deze drie vind je dus alleen bij Samsung in de winkel. Vergeleken met vorig jaar ontbreken ook hier oranje, geel en paars.

Tijdelijk met geheugen upgrade

Alledrie Galaxy S25-modellen zijn vanaf het moment van aankondigen te bestellen en liggen volgens Samsung vanaf 7 februari in de winkel. Sommige webshops melden echter dat ze een besteld exemplaar al op 1 februari kunnen leveren. Wees er dus snel bij.

Vroege beslissers krijgen bovendien gratis een geheugen upgrade. Voor de Galaxy S25 en S25+ betekent dat je 256GB aan opslag krijgt voor de prijs van 128GB. Daarmee bespaar je momenteel €60.

Voor de S25 Ultra geldt zelfs een verdubbeling van 256GB naar 512GB ter waarde van €120. Kleine kans dat je daarna nog snel zonder ruimte zit. Deze aanbieding geldt tijdens de pre-order periode dus snelheid is geboden.