Samsung Galaxy S Ultra-fans starten petitie voor terugkeer S Pen met Bluetooth

Samsung verwijderde met de komst van de Galaxy S25 Ultra de Air Actions uit de S Pen. Fans van het eerste uur zijn boos en zijn een petitie gestart waarin gevraagd wordt voor de terugkeer van Bluetooth in het pennetje.

Onduidelijk is nog of Samsung gevoelig is voor de kritiek. Volgens het bedrijf werd de draadloze functionaliteit van de S Pen nauwelijks gebruikt. Slechts 1% van de gebruikers maakte er gebruik van. Die overgebleven 1% vraagt nu in een petitie voor de terugkeer van Bluetooth in de pen.

S25 Ultra: geen Air Actions meer, wel Circle to Search

Iets wat op z'n vroegst pas in 2026 zal kunnen. Al is het nog maar de vraag of Samsung gevoelig is voor dit verzoek. Het maakt de pen complexer en gevoeliger voor storingen. Ook de extra kosten die het meebrengt zal meewegen. Eerder nog ontstond er verwarring over een apart verkrijgbare S Pen met Bluetooth-functionaliteit, maar dat bleek om een vergissing te gaan op Samsung's eigen website.

Apart verkrijgbare S Pen met Bluetooth?

Het is ook niet aannemelijk dat er een aparte S Pen met Bluetooth-functie voor de Galaxy S25 Ultra uitkomt. De pen werd in de S24 Ultra opgeladen en daarvoor is hardware nodig, iets waar de S25 Ultra simpelweg niet over beschikt. Het is dus niet een kwestie van een software-update.

Intussen loopt het niet hard met de petitie. Op moment van schrijven stond de teller op nog geen 3.000 handtekeningen. Meetekenen kan op change.org. Kopers van de S25 Ultra lijkt het gebrek van Air Actions niet te deren. In Zuid-Korea werd van alle S25-modellen de S25 Ultra veruit het meest besteld; tot 70%.