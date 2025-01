Eerste beeld van Nothing Phone (3a) verschenen, toont drievoudige camera

Er is een eerste afbeelding van de Nothing Phone (3a) verschenen. Het toestel zit in een soort hoesje, vermoedelijk om het design te verhullen. Maar dat voorkomt niet dat we drie camera's zien.

Nothing heeft voor 4 maart een persconferentie gepland staan waar het een nieuwe telefoon met drie camera's gaat aankondigen. Zal het bedrijf van Carl Pei dan toch de Nothing Phone (3a) aankondigen? Eerder werd nog uitgegaan van de introductie van de high-end Nothing Phone (3).

De afbeelding van de vermeende Nothing Phone (3a)

Ondanks het uitlekken van deze afbeelding heeft Nothing er veel aan gedaan om geheim te houden. Zo zien we de Glyph-verlichting niet en ook het algehele design blijft nog even geheim. Wel komen de contouren van de camera's overeen met de afbeelding die Nothing in de uitnodiging voor 4 maart meestuurde.

Nothing Phone (3a) specs

Van de Nothing Phone (3a) gaat nu het gerucht rond dat deze uitkomt in twee kleuren; zwart en wit. Het toestel draait zoals eerder gemeld op een Snapdragon 7s Gen 3-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslag. Het scherm zou 6,8 inch groot zijn met een 120Hz weergave en gebruikmaken van een AMOLED-paneel.

Nothing Phone (3a) Pro

Naast de 3a komt er ook een uitgebreidere versie uit in de vorm van de Nothing Phone (3a) Pro. Voorheen gebruikte Nothing vaak de -Plus toevoeging. Nothing past in de Pro meer RAM-geheugen toe: 12 GB om precies te zijn. Weer een andere bron denkt dat Nothing achterop de Pro drie 50MP camerasensoren toepast, al is dat nog allerminst zeker.

