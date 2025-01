Google Pixel 9a komt sneller dan je denkt

AndroidHeadlines heeft vernomen op welke datum Google begint met het verkopen van de Pixel 9a. En die datum komt snel dichterbij. En daarmee komt ook het laatste beetje geheime informatie in de openbaarheid. Wanneer leert Google het nou?

Het pre-orderen van de Pixel 9a, het voordelige instapmodel, start op 19 maart. Een week later, op 26 maart, moet het toestel daadwerkelijk in de winkel liggen. Dat is eerder dan gebruikelijk. Normaliter vindt de introductie van een Pixel A-model gelijktijdig met Google I/O in mei plaats.

Pixel 9a heeft plattere zijkanten dan de 8a

Dat vernam AndroidHeadlines via haar bronnen. Eerder nog bracht dezelfde publicatie informatie naar buiten over de specificaties van de Google Pixel 9a.

Dezelfde vanaf-prijs

De vanaf-prijs van de 9a bedraagt $499 waarvoor je 128 GB aan opslag krijgt. Voor dubbel zoveel opslag vraagt Google $100 meer, wat aan de stevige kant is. De Pixel 8a ging voor hetzelfde bedrag over de toonbank, net als de 7a.

Eerder verschenen foto Pixel 9a toont nieuw design

Naast de gebruikelijke verbetering van specificaties zal de Pixel 9a een nieuw ontwerp krijgen. Dat is met name aan de achterkant te zien. Zo zal de camerabalk verdwenen zijn er zitten de camera's nu vrijwel geheel in de behuizing.