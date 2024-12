Wederom foto’s verschenen van onofficiële Google Pixel 9a

Eerder in augustus verschenen de eerste foto's waarop de Google Pixel 9a te zien was. Nu heeft weer iemand een exemplaar in handen gekregen en dat heugelijke moment voor ons vastgelegd. Kunnen we ze meteen vergelijken.

Maar eerst dit; de lancering van de Pixel 9a duurt vermoedelijk nog even. Doorgaans brengt Google haar goedkopere Pixel a-model tegelijkertijd met de onthulling van een nieuwe Android-versie uit. Dat is meestal ergens in het najaar.

Weer foto's van onaangekondigde Pixel 9a

Maar de lancering van Android gaat in 2025 op de schop. Er komt in het eerste kwartaal van 2025 een feature drop, in het tweede jaar een grote SDK-update zoals we gewend zijn, in het derde kwartaal weer een feature drop met in het vierde kwartaal een kleine SDK-update. Dit moordende tempo moet concurrenten afschrikken en consumenten sneller updates opleveren.

Twee Android-updates in 2025

Wat heeft dit alles met de Google Pixel 9a te maken? Wellicht dat we het toestel al in het tweede kwartaal krijgen. Google zou de kleine SDK-update later in het jaar, wellicht gericht op het brengen van AI-functies, kunnen gebruiken om de Pixel 10 aan te kondigen.

Als eerste de Google Pixel 9a hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom we de Pixel 9a al zo vroeg zagen. Terug naar de nu opgedoken foto's. Los van de lijnen achterop komen die overeen met eerder verschenen foto's. Het gebruikte logo duidt op een prototype, iets wat Google vaker doet.

Op het toestel staan ook stickers, waaronder het IMEI-nummer te zien is. Dat moet het voor Google eenvoudig maken om de persoon te achterhalen die slordig om is gegaan met zijn testexemplaar. Laten we hopen dat de gevolgen voor die persoon meevallen.

(via)