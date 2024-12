Motorola brengt razr 50 ultra en edge 50 neo uit in Mocha Mousse

De razr 50 ultra en edge 50 neo zijn binnenkort in een bruine kleur verkrijgbaar. Pantone heeft deze kleurvariant gekozen als kleur van het jaar 2025. Het is niet voor het eerst dat Motorola haar telefoons in Pantone-kleuren uitbrengt.

'Pantone 17-1230 Mocha Mousse' doet ons denken aan chocolademelk. Perfect voor de koude dagen die komen gaan, maar ook buiten de winter om oogt de kleur warm en luxueus. Motorola doopt zowel de razr 50 ultra als edge 50 neo in de nieuwe kleur.

Nieuwe aardse kleur voor geselecteerde Motorola-telefoons

Motorola en Pantone hebben een samenwerking wat al eerder tot enkele speciale uitvoeringen leidde. Zo kwam dezelfde edge 50 neo ook al in een andere Pantone-kleur uit; Pantone Poinciana. En voorgaande jaren zagen we exotische kleuren als Caneel Bay, Soothing Sea en Peach Fuzz. Die laatste was Pantone-kleur van het jaar 2024.

Eerdere bruine telefoons

Motorola zegt dat de Mocha Mousse-uitvoering wereldwijd uit zal komen maar dan wel in selecte marken. Onduidelijk is dus nog of en wanneer we de bruine versie hier zien. Nieuw zijn bruine telefoon overigens allerminst, de Desert Titanium-versie van de iPhone 16 Pro oogt ook erg bruin.