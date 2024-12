Specificaties en foto’s van Motorola Moto G15 bekend

Nog voordat de Motorola Moto G15 officieel is beschikken we dankzij een lek over de volledige lijst met specificaties. Dat in combinatie met de persfoto's geven een compleet beeld van wat een goedkope smartphone belooft te worden.

Dit is niet voor het eerst dat we van de Moto G15 horen. Ondanks dat we er hier niet eerder ruchtbaarheid aan hebben gegeven, zijn er al eerder beelden van de G15 verschenen. Toen waren de volledige specificaties echter nog niet bekend, iets wat nu wel het geval is.

Gelekte render van de Moto G15

Volgens de bron, in dit geval 91mobiles, duurt het niet lang meer voordat Lenovo de Motorola Moto G15 officieel aankondigt. Uit de specificaties wordt duidelijk dat het toestel een fractie groter, sneller en ruimer wordt.

Scherm: 6,72 inch FHD+

6,72 inch FHD+ Camera: 50 + 5MP

50 + 5MP Processor: MediaTek Helio G81 Extreme

MediaTek Helio G81 Extreme Geheugen: 8+256GB

8+256GB Batterij: 5200 mAh + 18W snelladen

Slag om de arm

Een paar opmerkingen bij deze lijst. Zo missen we de toelichting van de derde camera achterop. Ondanks dat we een derde lens zien verzuimt de bron deze te vermelden. Ook de processorkeuze is opvallend. De "Helio G81 Extreme" van MediaTek bestaat namelijk (nog) niet.

Mocht de lijst wel kloppen dan zou de G15 een flinke upgrade zijn ten opzichte van de Moto G14. Die beschikte over een kleiner 6,5 inch scherm, een niet heel krachtige Unisoc T616-processor en maximaal 4GB aan werkgeheugen. Wij wachten daarom de officiele lancering af voordat we conclusies trekken. Hopelijk hoeven we niet lang meer te wachten.