Weer MagSafe/Qi2-gerucht, ditmaal over Samsung Galaxy S25

MagSafe is al jarenlang gemeengoed bij iPhones. De Android-tegenhanger, Qi2, is dat nog niet. Ondanks dat het al bijna 2 jaar bestaat. Mogelijk komt daar met de introductie van de Galaxy S25-serie verandering in, want Samsung zou de techniek serieus overwegen.

Eerder ging het gerucht dat de S24 Ultra en de Pixel 9 met Qi2 uitgerust zouden worden. Maar tevergeefs. Nu de S25-lancering dichterbij komt duikt het gerucht weer op. Draadloos opladen kon de Galaxy S-serie al maar dankzij de toevoeging van magneten lijnt het toestel meteen goed uit met de oplader.

Qi2 in actie op de Pixel 7 Pro (die dat niet ondersteunt!)

Via via zou insider Ice Universe gezegd hebben dat zowel de S25 als de S25+ en S25 Ultra over Qi2 beschikken. Liever horen we het van Ice Universe zelf voordat we dit gerucht 100% geloven. De toevoeging van magneten maakt toestellen zwaarder en dat is doorgaans niet iets wat fabrikanten graag doen.

Eerste met Qi2

Mocht Samsung de Galaxy S25 inderdaad met Qi2 uitrusten dan zijn ze niet de eersten. De HMD Skyline beschikt als eerste over Qi2-functionaliteit. Je zou hierdoor ook een MagSafe-dock kunnen gebruiken om hem met maximaal 15W op te laden.

Uitspraak Qi

We zien trouwens nog wel eens de naam Qi verkeerd uitgesproken worden. Officieel zeg je "sjie", dus zonder K. De standaard is een bedenksel van het Wireless Power Consortium (WPC) dat bestaat uit zo'n 200 leden.