Dit is niet de OnePlus 13R, maar ook weer wel

We hebben nietsverhullende foto's van de OnePlus Ace 5 binnen vanuit meerdere hoeken. Wat dat met de OnePlus 13R te maken heeft? Deze Chinese 'Ace 5' wordt vermoedelijk wereldwijd als de 13R uitgebracht.

OnePlus kondigt de 13R en de 13 wereldwijd in januari 2025 aan. Waar de OnePlus 13 het ultieme vlaggenschip is, zal de 13R als goedkopere tegenhanger gepositioneerd worden. In China brengt OnePlus de 13R uit als de 'Ace 5'; een gamingtelefoon waarvan nu dus foto's van bekend zijn.

Echte foto's van de Ace 5, de Chinese versie van de 13R

Waarom hetzelfde toestel onder twee namen verschijnt is ons onduidelijk. Duidelijk is dat de OnePlus 13R over een vlak scherm beschikt, dunne schermranden en een metalen midden frame.

Eerder genoemde specificaties

Eerder klonken geruchten over een 1.5K resolutie scherm, 6200 mAh grote batterij en een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor. De Ace 5 volgt de Ace 3 (onze 12R) van vorig jaar op. In sommige Oost-Aziatische landen wordt het getal 4 vermeden vanwege bijgeloof.

