Krijgt de Apple iPhone SE (4th Gen) nou een notch, of niet? Analist denk van wel

Apple-analist Ross Young weet het zeker; de volgende iPhone SE krijgt een notch. Inmiddels zijn er meerdere geruchten die dit beamen, en ongeveer net zoveel geruchten die dit tegenspreken. Wie heeft er gelijk?

Het antwoord daarop weten we niet 100% zeker. Wat we wel weten is dat Apple ons telkens verrast door oude techniek in een nieuwe iPhone. Een 60Hz scherm op de iPhone 16? Check! USB 2.0 op de iPhone 15? Check! Of wat te denken van de trage overgang naar AMOLED en 5G. Wat dat betreft zou de notch op de iPhone SE (4th Gen) ons niets verbazen.

iPhone SE 4 is gebaseerd op de iPhone 14, inclusief notch?

En ook Ross Young lijkt dit scenario steeds aannemelijker. Een volledige iPhone line-up bestaande uit modellen met het Dynamic Island zou het voor Apple een stuk makkelijker maken, voor het inkopen van onderdelen en onderhouden van software bijvoorbeeld.

Dynamic Island vs Notch

Waarom we dan protypes en dummys van de iPhone SE 4 gezien hebben met een Dynamic Island blijft gissen. Vrijwel al deze modellen waren afkomstig van één bron: Sonny Dickson. Dat wil niet zeggen dat er met opzet nepnieuws verspreid wordt, maar het maakt de kans er op wel een stuk makkelijker.

Maar ook Evan Blass maakte melding van een iPhone SE met Dynamic Island. Het is nu Blass tegen Young, beiden grootmachten als het gaat om voorspellingen. En de uitkomst daarvan durven wij niet te raden. Het is dus afwachten totdat Apple het toestel aankondigt en we deze discussie achter ons kunnen laten.