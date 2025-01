Gurman: Nieuwe Apple iPhone SE 4 komt in april 2025

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Mark Gurman komt Apple in april met een nieuwe iPhone SE op de proppen. De vorige iPhone SE is alweer 3 jaar oud. Ook kunnen we dan enkele nieuwe iPads verwachten.

Apple positioneert de iPhone SE als een voordelig alternatief. Al bedroeg de vanaf-prijs nog altijd boven de €500 toen de iPhone SE (2022) werd aangekondigd. Dat zijn bedragen waar Apple-medewerkers doorgaans hun bed niet voor uit komen, maar nu moeten ze wel.

Want Apple mag de iPhone SE (2022) officieel niet meer verkopen in Europa vanwege het ontbreken van de verplichte USB-poort. En dus moet er wel een opvolger komen. Deze iPhone SE 4 (of iPhone SE 2025) wordt in april verwacht, aldus Mark Gurman van Bloomberg.

Voorlopig één enkele bron

In de pers worden de woorden van Gurman vaak voor waar aangenomen maar hij zit er ook wel eens naast. Wie niet zullen we zeggen. Het is daarom verstandig om meerdere bronnen af te wachten.

Mogelijk ziet de iPhone SE 4 er uit als een kleinere iPhone 14

Van de iPhone SE 4 zijn intussen al meerdere berichten binnen gekomen. Zo hebben we al hoesjes gezien, renders en verwachte specificaties. Erg consistent zijn die tot dusver niet dus het kan nog alle kanten op.

Via: X/@markgurman