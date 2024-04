Verschenen hoesje voor iPhone SE 4 hint op ander ontwerp

Er is een hoesje verschenen voor de nog aan te kondigen Apple iPhone SE 4, of hoe hij ook gaat heten. Eerder nog werd gesuggereerd dat de SE4 een scherm krijgt met Dynamic Island maar daar zijn we na het zien van deze afbeeldingen niet zo zeker van.

Want het iPhone SE 4 hoesje heeft een inkeping zoals op de iPhone X tot en met iPhone 14 En daarmee lijkt de notch nog niet helemaal verdwenen, helaas. Eerder nog werd gedacht dat Apple de nieuwe iPhone SE 4 zou uitrusten met het Dynamic Island en het ontwerp daarmee gelijk zou trekken over haar gehele line-up.

Hoesje voor de iPhone SE 4

Valse hoop blijkt nu, zo geeft ook @MajinBuOfficial toe. Vanuit dat account werd het gerucht over het Dynamic Island op de iPhone SE 4 oorspronkelijk geuit. De overige foto's tonen een enkele camera en twee volumeknoppen aan de zijkant met nog ruimte voor een derde knop.

Nieuwe schermtechniek

Eerder nog ging het gerucht dat Apple de iPhone SE 4, mocht die ooit op de markt komen, wordt uitgerust met een 6.1 inch groot OLED-scherm. Apple gebruikte voor de iPhone SE 2022 nog een goedkoop LCD-scherm met een kleiner 4,7 inch formaat.

Volumeknoppen en ruimte voor nog een knop

Aankondiging iPhone SE 4

Wanneer Apple de iPhone SE 4 officieel aankondigt is nog maar afwachten. Er zijn bronnen die denken aan het tweede kwartaal van 2025. Maar misschien denkt Apple er tegen die tijd wel heel anders over.