Hoge resolutie afbeeldingen tonen Motorola edge 50 Ultra

Na afbeeldingen van de edge 50 Pro en edge 50 Fusion zijn er ook afbeeldingen van de edge 50 Ultra verschenen. Deze hoge resolutie afbeeldingen tonen een typisch edge-toestel met eigenzinnig ontwerp, met achterop een opvallende camera.

Lenovo lijkt op punt te staan de Motorola edge 50-serie officieel te maken. Inmiddels is al van drie modellen persmateriaal gelekt. Gek genoeg nog niet van de vanille edge 50, maar wel van de Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion en nu dus van de Edge 50 Ultra.

De Edge 50 Ultra in Sisal beige

Net als de edge 50 Pro beschikt de Motorola edge 50 Ultra over een drievoudige camera achterop. In tegenstelling tot de Pro lijkt de Ultra over een periscooplens te beschikken waarmee verder ingezoomd kan worden zonder kwaliteitsverlies.

Premium mid-range

Volgens de bron beschikt de 50 ultra over de nieuwe Snapdragon 8s Gen 3-processor. Deze processor is een lager geklokte versie van de Snapdragon 8 Gen 3 met een langzamere GPU, bedoeld voor premium mid-range toestellen.

Edge 50 Ultra in Black en Peach Fuzz

Tot slot valt de kleurstelling nogal op. De beigekleurige versie lijkt over een houtmotief te beschikken. Dat is weer eens wat anders dan een effen kleur. Deze kleur heet "Sisal" en volgt op twee andere kleuren genaamd Vegan Black en Peach Fuzz. Die laatste kan bekend in de oren klinken. Het is namelijk Pantone kleur van het jaar 2024 en we zagen deze eerder al bij de razr 40 ultra en edge 40 neo.