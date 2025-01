Asus toont Zenfone 12 Ultra met koptelefoonpoort voor onthulling

Asus heeft voor 6 februari de onthulling van de Zenfone 12 Ultra gepland staan. Om het publiek hier alvast voor op te warmen heeft het een video gemaakt waarin het toestel kort figureert. En hierdoor kunnen wij alvast één functie verklappen.

Veel telefoons moeten het tegenwoordig zonder stellen; een 3.5 mm audio-jack. Vroeger zagen we de koptelefoonpoort vaak terug maar sindsdien iedere fabrikant z'n eigen draadloze oordopjes wil promoten is dat over. Asus houdt stug vol en lijkt de aankomende Zenfone 12 Ultra er gewoon mee uit te rusten.

De Asus Zenfone 12 Ultra met koptelefoonpoort

We zien het toestel kort in een video die het Taiwanese bedrijf op X geplaatst heeft. Iemand luistert naar muziek en we zien overduidelijk bedrade oortjes naar het toestel lopen. Zoals dat vroeger vaker ging. De video geeft verder weinig extra informatie prijs, behalve een groene versie en een enkele selfiecamera middenin.

6 februari onthulling

De Asus Zenfone 12 Ultra zal de 11 Ultra uit maart 2024 opvolgen. Dat zal op 5 februari om 14:30 Taiwanese tijd (GMT+8) gebeuren. Asus belooft de nodige AI-functies met uitstekende camera-eigenschappen.

Eerder al lekte uit dat de Zenfone 12 Ultra beschikt over de Snapdragon 8 Elite-chip van Qualcomm net als de ROG Phone 9 Pro. Op die laatste telefoon zal het toestel dan ook grotendeels gebaseerd zijn.