Video: Samsung Galaxy S25 Ultra laat zich niet breken, wel afpellen

JerryRigEverything heeft de Galaxy S25 Ultra binnen inmiddels ook al getest. Vorig jaar sprak hij nog voor het eerst “Scratches at level 7, with deeper grooves at level 8” uit en dus zijn we benieuwd naar z'n bevindingen voor de S25 Ultra. En wat blijkt? Hij ontdekt zomaar een nieuwe functie!

Op het oog lijken de Galaxy Ultra-modellen van de laatste jaren erg op elkaar. Toch is er door de jaren heen gestaag verbetering te bespeuren, al lijkt het soms dat we een stap terug doen en twee vooruit. Voor de S25 Ultra is dat met z'n uitgeklede S Pen niet anders. Opvallend uit de video van JerryRigEverything is dat het batterij-gedeelte in het toestel leeg gelaten is. Alsof op het laatste moment besloten is Bluetooth te verwijderen.

Een ander opvallend punt uit de video heeft betrekking op de camera's. En in het bijzonder de ringen er boven. Samsung laatst ze dit keer zweven waardoor het een ideale plek is voor stof en viezigheid om zich te verzamelen. Maar het biedt ook ruimte voor Zack's z'n stanleymes. En met wat kracht wipt hij de ringen zo van de behuizing af. Hiermee is het afpellen van de S25 Ultra een ongeplande extra eigenschap geworden.

De Samsung Galaxy S25 Ultra slaagt verder de duurzaamheidstest met vlag en wimpel. Dat is ook geen verrassing want wederom is de S25 Ultra gemaakt van titanium. Althans, alleen het frame. De knoppen niet, die hebben een bijpassend kleurtje maar zijn niet van het steviger titanium.

Krast weer bij 6, met diepere groeven bij 7

De voorkant is van Gorilla Armor 2. Vorig jaar was Zach nog onder de indruk van de eerste generatie Armor vanwege z'n krasbestendigheid dat pas bij 7 op de schaal van Mohs begint te krassen. Opvallend is dat het glas in de S25 Ultra weer bij 6 krassen begint achter te laten.

S25 Ultra krastest

Het lijkt er dus op dat Corning de krasbestendigheid iets heeft laten varen in het voordeel van de breekbestendigheid. Immers, Gorilla Armor 2 weerstaat vallen tot 2,2 meter. Iets wat van Gorilla Armor 1 niet gezegd kon worden.