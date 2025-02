Samsung bedenkt opvallende naam voor aankomende tri-fold mobiel

Een foldable die je niet eenmaal kunt dubbelklappen, maar tweemaal. Het moet de nieuwste gimmick van Samsung worden al zijn ze hierin niet de eersten. Er moest alleen nog een naam voor het toestel gevonden worden. Aan die zoektocht is nu een einde gekomen.

En we noemen hem Galaxy G Fold! Waarom Samsung het toestel niet gewoon onderbrengt in de Galaxy Z-serie is ons een raadsel. Onder deze naam bevinden zich alle Samsung-foldables en de letter Z kent ook twee vouwen, dus waarom moeilijk doen? Maar wie zijn wij.

Huawei heeft er al één, en Samsung straks ook; een tri-fold telefoon

Het was Huawei die de wereld als eerste een tri-fold telefoon liet zien; de Mate XT. Dat nieuws ging gepaard met flink wat opwinding van het publiek. En dus kon Samsung niet achterblijven, al is het nog onduidelijk wanneer we Samsung's tri-fold telefoon in de winkel aantreffen.

Aankondiging Galaxy G Fold

Er zijn momenteel net zoveel mensen die beweren dat dit al in 2025 zal gebeuren als mensen die juist 2026 zeggen. Een aankondigingsdatum die voor de hand ligt is het najaar wanneer Samsung altijd nieuwe foldables aankondigt. Maar of deze Galaxy G Fold gelijktijdig met de Flip 7 en Fold 7 komt ligt niet erg voor de hand.

Logischer is dat we tijdens deze Unpacked wel de eerste beelden zien, maar dat de lancering over de jaarwisseling getild wordt. Een soort 'One More Thing' net zoals Samsung met de eerste Galaxy Ring en onlangs nog met de Galaxy S25 Edge deed.

Bron: yeux1122 (Naver)