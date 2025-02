Xiaomi 15 Ultra verschijnt in video, wordt 26 februari verwacht

De Xiaomi 15 Ultra heeft zich weer eens laten zien. Ditmaal in een video, al duurt deze slechts twee seconden. Deze video vertelt dan ook niet meer dan we al wisten. Wat we wel leerden, via een ander lek, is z'n lanceerdatum.

Het is namelijk woensdag 26 februari 2025 dat Xiaomi de 15 Ultra in China zal aankondigen. Daar zal het toestel vermoedelijk ook een tijdje vertoeven alvorens het richting Europa trekt. Dat het toestel met z'n 1" grote camerasensor hier komt staat vast.

Afbeelding van de Xiaomi 15 Ultra uit de video

Gelukkig vertoont het toestel uit de video gelijkenissen met eerder gelekte foto's. We kunnen dus gerust stellen dat dit de Xiaomi 15 Ultra met Leica-camera is. Deze camera is nogal aanwezig, met z'n grote ronde rode ring. Die ruimte is hard nodig voor de 1" grote camerasensor.

Xiaomi 15 Ultra lanceerdatum

We zien in deze foto/video de periscoopcamera rechts bovenin wat beter. Het is een ware joekel. Wat we nog niet gezien hebben is de voorkant van de Xiaomi 15 Ultra. Volgens geruchten is die plat, iets wat ook geldt voor de zijkanten.

Persuitnodiging Xiaomi 15 Ultra

Antwoorden op al onze vragen komen mogelijk 26 februari. Op die datum houdt Xiaomi een persevent in China, om 19:00 lokale tijd. Xiaomi bracht destijds de Xiaomi 14 Ultra een maand later ook wereldwijd uit, dus hopelijk gebeurt dat nu ook voor deze 15 Ultra.

