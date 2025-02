Realme belooft "groundbreaking technologies" voor MWC 2025

Maandag 3 maart 2025 start in Barcelona het Mobile World Congress. Realme heeft wat bijzonders in petto. Zo beloven ze "groundbreaking technologies" en "cutting-edge optical imaging". Wij blikken alvast vooruit.

Eerder liet het Chinese merk weten de wereldwijde versie van de Realme 14 Pro tijdens het MWC te lanceren. We gaan er dus gemakshalve van uit dat Realme met "groundbreaking technologies" en "cutting-edge optical imaging" doelt op dat toestel.

Er belooft aankomende MWC weer wat moois op de Realme-stand te liggen

Van de Realme 14 Pro weten we dat het is uitgerust met een achterkant die van kleur kan veranderen, afhankelijk van de temperatuur. Leuk, zeker, maar om dat nou "groundbreaking" te noemen, nee. En ook de 50MP camera met Sony IMX882-sensor is niet zo "cutting-edge" als Realme ons doet geloven. Anders zouden we POCO X7 ook zo moeten noemen, die beschikt immers over dezelfde camerasensor.

Meerjarenplan Realme

Het zou ons dus niet verbazen dat Realme met iets anders op de proppen komt. Dat zou heel goed een ander toestel uit de Realme 14 Pro-serie kunnen zijn, één die nog niet aangekondigd is. Realme doet tijdens het MWC ook een meerjarenplan uit de doeken waarbij het toelicht welke richting het op wil.

Realme 14 Pro met temperatuur-gevoelige achterkant

Het Mobile World Congress opent maandag 3 maart haar deuren aan de Fira Gran Via in Barcelona, Spanje. Dit is een jaarlijks terugkerende telecombeurs en vaak de plek waar telecomfabrikanten nieuwe producten en technieken laten zien. Uiteraard doen wij hier verslag van.