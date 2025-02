Samsung Galaxy S25-Serie verbreekt pre-order record van S24 in thuismarkt

Samsung heeft sinds het aankondigen van de S25-serie al 1,3 miljoen exemplaren in Zuid-Korea verkocht. Nog niet eerder wist Samsung zoveel pre-orders binnen te slepen voor een Galaxy S-serie. Opvallend: van de S25-serie is met name de S25 Ultra populair.

Samsung meldt dat 52% van alle pre-orders voor de S25 Ultra was. De Galaxy S25 volgt op ruime afstand met 26% terwijl de S25+, net als voorgaande jaren, het minst populair was. Al scheelt het met 22% niet veel. De pre-order periode liep van 24 januari tot 3 februari.

Samsung Galaxy S25-Serie vindt gretig aftrek in Zuid-Korea

Het vorige record stond op naam van de Galaxy S24-serie met 1,21 miljoen verkochte toestellen. Wat de voorverkoop-aantallen wereldwijd zijn, weten we nog niet. Officieel ligt de S25 pas vanaf 7 februari in de winkel, al leveren sommigen webshops een besteld exemplaar eerder.

Titanium White Silver en Black zijn populair

Eerder nog liet de Zuid-Koreaanse provider SK Telecom weten dat met name de S25 Ultra Titanium Black en Titanium White Silver populair waren. Of Samsung tot een andere conclusie komt is goed mogelijk, zij verkopen namelijk ook de exclusieve kleuren Titanium Jetblack, Jadegreen en Pinkgold.

Als eerste de Samsung Galaxy S25 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

Als eerste de Samsung Galaxy S25+ hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur