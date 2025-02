Gelukkig! Samsung Galaxy S25+ blijkt makkelijk te repareren

Je hoopt er natuurlijk zo lang mogelijk van te genieten, maar uiteindelijk komt het moment dat je geliefde mobiel stuk gaat. PBKreviews deed alvast wat jij niet snel hoop te doen; de Galaxy S25+ open maken. Gelukkig blijkt dat relatief eenvoudig.

We laten ons ieder jaar weer verrassen met vernieuwde designs en flitsende kleuren. Maar zelden krijgen we ook de binnenkant van een telefoon te zien. En wat blijkt? Ook daar is de nodige aandacht aan besteed. Neem de Samsung Galaxy S25 Plus. PKBreviews heeft een exemplaar in handen en geeft ons een kijkje binnenin.

Naast fraaie beelden legt het YouTube-kanaal haarfijn uit wat je moet doen om een S25+ open te krijgen. En eerlijk is eerlijk; dat oogt allemaal vrij eenvoudig. Mits je een haardroger hebt, want die is nodig om de verlijmde achterkant los te krijgen.

Nieuwe battery pull tab

Samsung gebruikt gewone kruiskopschroeven en vereist dus geen exotisch gereedschap. Eenmaal bij de batterij aangekomen merkt PBKreviews op dat Samsung een andere "pull tab" heeft toegepast. Hier trek je aan waarna de batterij loskomt, en dat lijkt ditmaal veel eenvoudiger te gaan. Een batterijwissel is hiermee een eenvoudig klusje.

Als eerste de Samsung Galaxy S25+ hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

PBKreviews geeft de S25 Plus een keurige reparatiescore van 9. Spieken we even hoe de S24 het vorig jaar deed en dan blijkt ook die een 9 te hebben gescoord, met exact dezelfde scores op de individuele onderdelen. Samsung lijkt de kunst van het eenvoudig repareren van een telefoon dus goed onder de knie te hebben.