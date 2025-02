Weg verrassing: Nothing Phone (3a) krijgt fysieke cameraknop

Nothing weet zich als kleine speler nog aardig staande te houden tussen het geweld van Samsung en Apple. Daar hebben ze zo hun trucjes voor. Zelf informatie lekken over nog geheime telefoons bijvoorbeeld. Ditmaal melden ze alvast een functie op de aankomende Nothing Phone (3a). Kun jij raden wat?

4 maart komt hij; de Nothing Phone (3a). Dat wordt geen vlaggenschip zoals de Nothing Phone (3) maar moet wel een interessante telefoon worden. Eén met een fysieke cameraknop. Is dit Nothings antwoord op de Camera Control-knop van Apple?

Vermoedelijk kun je met de knop op de 3a alleen de camera-app openen en foto's schieten. Handig al kun je bij veel andere telefoons zonder cameraknop hetzelfde bereiken door de volumeknop te gebruiken. Maar wie weet heeft Nothing nog wel meer functies verzonnen voor de knop.

Doel bereikt

Inmiddels weten we dat de Nothing Phone (3a) achterop over drie camera's beschikt en draait onder een Snapdragon-processor. En nu kunnen we daar dus een cameraknop aan toevoegen. En zo hebben we weer een verhaal geschreven over een Nothing-telefoon en hebben ze bij Nothing hun doel bereikt. Tot 4 maart.