S Pen van je Samsung Galaxy S25 Ultra kwijt? Zoveel kost een nieuwe

Ondanks het ontbreken van Bluetooth in de S Pen op de nieuwe Galaxy S25 Ultra, waarschuwt het toestel wel netjes als je de pen niet netjes terug opbergt. Maar wat als je de pen simpelweg niet meer terug kan vinden? Wat als hij kwijt is? Voor die momenten verkoopt Samsung je graag een nieuwe pen. Zoveel kost een nieuwe.

Het vreemde is dat een nieuwe S Pen zonder Bluetooth voor de S25 Ultra evenveel kost als een S Pen met Bluetooth voor de S24 Ultra. En nee, de pen van de S24 Ultra (of zelfs eerdere modellen) past niet in de S25 Ultra. De prijs? 54,99 euro.

Nieuwe S Pen? Dat is dan €54,99 graag

Het typenummer van de S Pen voor de S25 Ultra luidt EJ-PS938BBEGEU en Samsung verkoopt ze in de kleuren Light Silver, Light Grey en Black. Uit de teardown-video van JerryRigEverything bleek dat Samsung wel een oplader voor de pen in de S25 Ultra heeft ingebouwd, maar dus niet actief gebruikt. Dit laat de mogelijkheid van een toekomstige S Pen met bluetooth open.

Kans op S Pen met Bluetooth is klein

De kans een S Pen met Bluetooth voor de S25 Ultra lijkt klein; Samsung stelde dat minder dan 1% van Ultra-gebruikers de draadloze mogelijkheden van de pen gebruikten. En ook een petitie van die-hard fans om de functionaliteit terug te brengen is niet populair; op moment van schrijven nog geen 7000.

Ieder jaar een iets gewijzigde S Pen is niet heel duurzaam

Extra e-waste

Het ontbreken van Bluetooth is jammer maar wat nog erger is, is dat de pen van de S24 Ultra niet in de S25 Ultra past. Samsung had dan geen nieuwe S Pennen hoeven maken en gewoon de voorraad S24 Ultra-pennen kunnen gebruiken. Nu ontstaat de indruk, vooral met dezelfde prijzen, dat Samsung een slaatje probeert te slaan uit mensen die hun S Pen kwijtraken.