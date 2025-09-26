Patent toont aan: Samsung tri-fold telefoon heeft 3 batterijen

De uit drie delen bestaande TriFold van Samsung lijkt volgens een patentaanvraag uit drie batterijen te bestaan. De hoop is dan ook dat de totale accucapaciteit min of meer gelijk is aan een tablet van datzelfde formaat. Al is het maar de vraag of het toestel hiermee te dik wordt.

De patentaanvraag werd gevonden door het Nederlandse GalaxyClub. Normaliter laten we patentaanvragen links liggen omdat ze zelden tot een daadwerkelijk product leiden. Maar we weten al enige tijd dat Samsung werkt aan een foldable bestaande uit drie delen dus wekt deze wel onze aandacht. De lancering zou mogelijk zelfs al in november kunnen plaatsvinden.

Galaxy Z TriFold-patent met in totaal drie batterijen

De documenten die bij de Zuid Koreaanse patentaanvraag zaten tonen het toestel met duidelijk drie delen die met elkaar verbonden zijn met twee scharnieren. Het toestel telt drie batterijen; T1, T3 en T2 waarvan de laatste tevens de dikste is. Hoe zich dat vertaalt naar batterijcapaciteit vertelt het patent niet.

Batterijcapaciteit nog onduidelijk

Samsung staat er niet om bekend om dikke batterijen toe te passen in haar telefoons. 5000 mAh is het grootste wat de fabrikant momenteel toepast, terwijl er wel degelijk grotere accu's voor handen zijn. Samsung past ook niet de Silicon-carbon batterijen toe die een hogere energiedichtheid hebben dan traditionele Lithium-ion batterijen.

Het ligt ook niet voor de hand dat Samsung deze techniek bij de TriFold gaat introduceren; het is sinds de Note 7 (en diens batterijproblemen) erg terughoudend met innovatieve batterijen. Kijken we naar Samsung's andere high-end foldable, de Z Fold 7, dan zit daar een vrij bescheiden 4400 mAh exemplaar in.

Het patent toont verder het toestel in ingeklapte toestand. Hieruit blijkt dat hij toch vrij dik is, maar wellicht is het Samsung gelukt om het eindresultaat onder 10 millimeter te houden. Dat zou nog acceptabel zijn voor velen. Intussen wachten wij met smart af totdat Samsung een uitnodiging verstuurt. Zoals gezegd zijn er geruchten die praten over een lancering nog in 2025 al zal deze foldable niet wereldwijd verkrijgbaar zijn.