Samsung bevestigt komst tri-fold smartphone nog in 2025

Na jaren van concepten en maanden van geruchten heeft Samsung de komst van een tri-fold smartphone nu eindelijk bevestigd. Sterker nog, het toestel wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht. Maar toch blijft het voor ons nog even dromen, waarom leggen we hier uit.

De komst van Samsung's eerste tri-fold telefoon kwam niet van de eerste de beste. Niemand minder dan TM Roh, hoofd van de Device eXperience Division van Samsung deed de uitspraak richting enkele journalisten. Er gingen al langer geruchten over een op handen zijnde Galaxy G Fold, waarvan je de drie delen als een G naar elkaar dicht kunt vouwen.

Straks met derde manier om een telefoon dubbel te vouwen

Nu de Fold7 officieel is, met z'n tranentrekkende prijskaartje van €2099 durven we haast niet na te denken over hoe duur de tri-fold gaat kosten. Dat moet wel boven de €2500 zijn en misschien zelf richting de €3000. Voor een telefoon welteverstaan. Dat maakt dat de markt voor dergelijke telefoons initieel niet groot zal zijn.

Beperkte uitrol

En daar wil Samsung rekening mee houden. Er worden dus mogelijk niet al teveel exemplaren van gemaakt en de lancering zal zeer kleinschalig zijn. Wellicht alleen in thuisland Korea en mogelijk in China. Ook de dure S25 Edge zou in eerste instantie in een beperkt aantal markten uit komen, iets wat later toch breder bleek te zijn.

Dat Samsung mikt op een lancering ergens eind dit jaar wil niet zeggen dat de Galaxy G Fold dan ook echt uitkomt. Er kunnen tussen nu en de lancering nog tal van problemen opduiken die lastig op te lossen zijn. Misschien kun je je de allereerste Galaxy Fold nog herinneren. Daarvan stelde Samsung de release op het laatste moment uit nadat tal van reviewers melding maakten van een defect scherm.