Samsung’s tri-fold telefoon is dichterbij dan je denkt

Al geruime tijd wordt gesproken over een Samsung foldable die je niet één, maar tweemaal kunt vouwen. Ironische genoeg noemen we dat een tri-fold en deze komt misschien wel eerder dan je denkt.

Tot dusver heeft Samsung twee soorten foldables in de aanbieding. Eén die je verticaal dichtklapt, de Flip, en één die je openklapt als een boek; de Fold. Maar iedereen die zich wel eens in origami verdiept heeft weet dat er meer manieren zijn om een stuk papier te vouwen. Een derde mogelijkheid zien we misschien al in juli.

Samsung Display toont al jarenlang diverse foldable concepten

Samsung kondigt op de 9 juli de Galaxy Z Fold7 en Flip7 aan en wellicht krijgen we op het einde van de presentatie dit nog mysterieuze toestel voor het eerst te zien. Naast hoe dit toestel eruit ziet, zijn we ook nieuwsgierig naar z'n naam. Eerder ging de naam G Fold rond, maar zeker weten doen we het niet.

Mocht Samsung nog wat inspiratie nodig hebben, hier een paar extra suggesties:

Galaxy Z Flexi

Galaxy Z Tripple

Galaxy Z Unfold

Een derde categorie zou Samsung weer een voorsprong kunnen geven in de foldable-markt. Nadat Samsung in 2019 de foldable-markt introduceerde werd het de afgelopen jaren links en rechts ingehaald door andere merken die dunnere en soms nieuwe vormgevingen introduceerden. Samsung probeert het afgelopen jaar die achterstand goed te maken met modellen zoals de Galaxy Fold Special Edition en de 7e generatie Flip/Fold.

Flex S concept buigt zowel naar binnen als buiten

We houden dus rekening met de eerste afbeeldingen en informatie tijdens het Galaxy Unpacked-evenement op 9 juli. Dan horen we of het toestel twee keer naar binnen vouwen, zoals het Flex G-concept, of een combinatie van binnen en buiten zoals de Flex S. Die laatste oplossing komt overeen met de Huawei Mate XT Ultimate.

De verwachting is dat Samsung's tri-fold enkele maanden later op de markt verschijnt, mogelijk in het najaar. Een bron op Weibo denkt oktober. Dat klinkt nog ver weg maar het lijkt het ideale cadeau voor onder de kerstboom.