Superdunne Samsung Galaxy S25 Edge blijkt verrassend makkelijk te repareren

Kleine kans dat je met een S25 Edge rondloopt, want de verkopen lijken tegen te vallen. Maar mocht je wel een exemplaar gekocht hebben, weet dan dat reparatie relatief eenvoudig zelf uit te voeren is. Mits je een beetje handig bent.

Wie had dat gedacht? Een dunne telefoon die ook nog eens makkelijk te repareren is? Samsung is het gelukt met de S25 Edge. De verkoopcijfers mogen dan laag zijn, van PBKreviews krijgt het model een hoge 8,5 op repareerbaarheid.

Met een haardroger, zuignap en een plectrum verwijder je eenvoudig de achterkant. Samsung gebruikt gewone kruiskopschroeven en de batterij zit niet vastgelijmd. Voor een schermwissel moet het toestel weliswaar helemaal open, maar het proces is voor een ervaren technicus te doen.

Flink wat maatregelen om throttling te voorkomen

De teardown van PBK laat ook zien dat Samsung veel moeite gestoken heeft in het wegvoeren van warmte. Naast een Vapor Chamber met een Graphite Thermal Pad past Samsung ook koelpasta toe om maar zoveel mogelijk hitte weg te voeren van de processor en het geheugen. Heel veel heeft het niet geholpen, veel reviewers melden dat het toestel snel throttled.

S25 Edge krijgt een repareerscore van 8,5 uit 10

Hetzelfde PBK schroefde eerder een reguliere S25 open en gaven dat model een 9, dus zo ver zit de Edge daar niet naast. De Samsung S25 Edge scoort vooral goed op een batterijwissel en de verkrijgbaarheid van de verschillende onderdelen.