Verkoop Samsung Galaxy S25 Edge lijkt tegen te vallen; is de accu het probleem?

De Samsung Galaxy S25 Edge is nu bijna twee weken te koop en er zijn diverse signalen dat de verkoop tegenvalt. Ook wij zien dat het dunne toestel maar mondjesmaat verkocht wordt, veel minder dan andere S25-modellen. Heeft Samsung zich vergist in de hype?

Het moest de nieuwe trend van 2025 worden; ultra-dunne telefoons. Telefoons die de natuurwetten tarten en je portemonnee leegtrekken. Samsung's antwoord kwam in de vorm van de Galaxy S25 Edge en zag op 22 januari 2025 het levenslicht tijdens Galaxy Unpacked.

Dunne telefoon komt met dunne accu

Veel details kregen we in januari niet, zo was het gissen naar de specificaties. De eerste specs druppelden dagen later al binnen, met als belangrijkst de verwachtte batterijcapaciteit. Die zou uitkomen op slechts 3900 mAh. Gelet op een schermformaat van 6,7 inch gekoppeld met de energieslurpende Snapdragon 8 Elite baarde dat enige zorgen.

Batterijduur op z'n best middelmatig te noemen

Nu we de S25 Edge hebben kunnen testen blijken die zorgen terecht. De batterijduur is, zoals ook Sammobile het omschrijft, middelmatig. Niet best voor een telefoon die €1249 moet kosten en de start moest zijn van een geheel nieuwe golf aan dunne smartphones.

1250 euros for battery life this mediocre is a crime

En dat zien we dan ook terug in de verkoopcijfers. Blijkbaar hebben meer mensen de eerste reviews afgewacht voordat ze een exemplaar kochten. Het aantal exemplaren dat via onze prijsvergelijker is verkocht is op één hand te tellen. Normaal zien we na een nieuwe Galaxy S-release tientallen sales in de eerste weken.

Nog geen exacte verkoopaantallen

Ook zien we de eerste weken na een release een positief persbericht van Samsung waarin verkoopaantallen genoemd worden. Dit persbericht kwam wel maar bevatte geen cijfers. En nog een teken aan de wand; Samsung geeft nog eens €100 extra korting tijdens de preorder-periode bovenop bestaande promoties.

Zo kreeg je tijdelijk al dubbel zoveel opslag voor hetzelfde geld. Die aanbieding gold al vanaf dag 1 van de verkoop, de extra korting kwam er later extra bij. Niet iets wat je doet als de verkoop prima verloopt.

Gevolgen voor toekomstige modellen

Samsung zou plannen hebben om toekomstige Edge-model als vervanger van het Plus-model neer te zetten. Samsung heeft de luxe om de verkoop van de S25 Edge even aan te zien voordat het de S26 Plus uit de line-up schrapt. Het is met een zwakke verkoop ook de vraag of dit plan nog doorgaat.

Intussen zal Apple met de nodige interesse het nieuws over de S25 Edge-verkoop volgen. Zij moeten haar ultra-dunne iPhone nog presenteren. Ook die schijnt volgens de geruchten over een kleine accu beschikken maar Apple kan door de nauwe samenwerking tussen hard- en software uit de voeten met een veel lagere accucapaciteit.