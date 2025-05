Dit is wanneer de Google Pixel 10 uitkomt

De Pixel 10 komt, zoveel is bekend. Maar wanneer en wat kunnen we naast Android 16 precies verwachten? We sommen de laatste geruchten voor je op, samen met een verwachting wanneer Google de Pixel 10-reeks precies uitbrengt.

Het gaat dit jaar even wat anders dan andere jaren. Dat komt omdat de ontwikkeling van Android veranderd is. Google brengt nu tweemaal per jaar een Android-update uit; een grote en een kleine. Android 16 zal in juni uitkomen en in het najaar volgt dan een kleinere update. De vraag is nu bij welke lancering Google haar nieuwe Pixel 10 telefoon aankondigt.

Wanneer "dropt" Google de Pixel 10?

Het ligt voor de hand dat Google kiest voor de grote Android-update maar dat is wellicht te kort door de bocht. Het gelijktijdig uitbrengen van een nieuwe Android-versie en een nieuwe Pixel-telefoon brengt risico's met zich mee, zoals we destijds zagen met de Pixel 9-onthulling.

Problemen van Pixel 9 koste wat het kost voorkomen

De werkzaamheden aan Android 15 liepen uit waardoor de lancering van de Pixel 9 in gevaar liep. Hierop besloot Google de nieuwe Pixel-lijn met een oude Android-versie uit te brengen. Dat bleek lastig te verkopen aan klanten en dus wil Google dat scenario voor de Pixel 10 voorkomen. Gevolg is dus dat de lancering van Android naar voren wordt gehaald en die van de Pixel-telefoon hetzelfde blijft.

Wij rekenen dus op een lancering in augustus. Er is zelfs al een datum genoemd: 25 augustus 2025. Het uitbrengen van een nieuwe mobiel in de zomer is niet gebruikelijk, de meeste bedrijven kiezen voor het najaar (Apple) of begin van het jaar (Samsung). Eerdere Google Pixel-telefoons werden later aangekondigd;

Serie Aangekondigd Pixel 10 Augustus 2025 (verwacht) Pixel 9 Augustus 2024 Pixel 8 Oktober 2023 Pixel 7 Oktober 2022 Pixel 6 Oktober 2021 Pixel 5 September 2020

Net als voorgaande jaren zal de Pixel-lineup bestaan uit de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en een Pixel 10 Pro Fold. Codenamen hiervan zijn eerder al gelekt en zijn respectievelijk 'Frankel', 'Blazer', 'Mustang' en 'Rango'. Deze namen zijn een verwijzing naar paardenrassen.

Hoeveel gaat de Pixel 10 kosten?

Het ligt met de huidige economische omstandigheden niet voor de hand dat de Pixel 10 goedkoper dan z'n voorganger zal zijn. De Pixel 9 kwam destijds voor een bedrag van €899 wat een verhoging was van €100 op z'n voorganger.