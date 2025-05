Eerste renders van Samsung Galaxy Watch 8 Classic draairing verschenen

De eerste renders van de Galaxy Watch 8 Classic zijn binnen. We hadden al een pictogram van het klokwerk gezien maar nu zijn er hoge resolutie afbeeldingen die het vernieuwde ontwerp met roterende ring laten zien.

Een week geleden nog konden we je de eerste schetsen van de Galaxy Watch 8 Classic laten zien en nu zijn de renders binnen. Dankzij @onleaks die z'n beelden bij SammyGuru heeft gepubliceerd. Samsung geeft de Watch 8 Classic een squircle vormgeving net als de Galaxy Watch Ultra maar met een draaibare ring.

Galaxy Watch 8 Classic met nieuw design

Na een jaar afwezigheid komt er dus weer een Classic-uitvoering in de line-up. De slimme horloge komt mogelijk alleen in een 47mm formaat en met een 435 mAh batterij. De Watch 6 Classic kwam nog uit in 43mm en 47mm en met respectievelijk een 300 mAh en 425 mAh batterij.

Ontwerpelementen van Watch Ultra

Het schermformaat van de Watch 8 Classic komt vermoedelijk uit op eenzelfde 1,5 inch als de vorige grootste Classic. Niet alleen de squircle vormgeving leent de nieuwe Classic van de Watch Ultra, ook de oranje knop leent hij van z'n grotere broer.

Ondanks dat de Samsung Watch 8 Classic is één formaat verwacht wordt, komen er wel twee uitvoeringen: één met Bluetooth (SM-L500) en één met 4G (SM-L505). Samsung lanceert haar nieuwe smartwatches vermoedelijk tijdens een Unpacked Event later dit jaar, mogelijk tegelijk met de lancering van de Z Fold 7 en Flip 7.